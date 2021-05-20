Александр Дрозденко оценил самый современный завод Всеволожска

Глава Ленобласти посетил предприятие компании «Нокиан Тайерс», где презентовали новый автоматизированный склад продукции.

«С самого начала компания «Нокиан Тайерс» заявила, что это будет самый современный завод. И действительно — каждый новый этап развития они на шаг впереди предыдущего и каждый раз еще выше технологии реализации проектов. То, что мы увидели сегодня — это фантастика, мы заглянули в будущее», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Объем инвестиций в самый современный шинный склад — аналогов ему нет в России и мире, составил более 2,5 млрд рублей. Сегодня на предприятии, в том числе на новом складе, работают 1550 человек. Здесь может находиться до 550 000 шин при том, что площадь склада составляет всего 16154 кв. м. Стоит отметить, что соглашение о строительстве складского комплекса между правительством Ленобласти и заводом было подписано в 2018 году.

Напомним, что завод был открыт во Всеволожске в сентябре 2005 года. Его мощность на тот момент была 8 млн шин в год, а инвестиции в открытие составили около 400 млн евро. В I квартале 2013 года на предприятии была запущена в эксплуатацию 12-я производственная линия, таким образом производственные мощности на российском заводе составляли порядка 14 млн шин в год.