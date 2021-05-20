Самоходная спецтехника порвала провод ЛЭП возле Никольского

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 20 мая машина спецтехники порвала провод ЛЭП возле города Никольское в Тосненском районе Ленинградской области.

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Фото: 47news.ru

Провода находятся на высоте нескольких метров. Их задела конструкция, похожая на ту, что используют при установке свай.

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