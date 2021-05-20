Ленобласть приобретет автомобили скорой помощи за 180 млн рублей

На 31 мая запланировано проведение тендера на поставку автомобилей для медицинских учреждений Ленинградской области.
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20.05.2021 133
Согласно техническому заданию, исполнитель должен поставить 31 машину скорой помощи стоимостью около 5 миллионов 450 тысяч рублей, а также два реанимобиля за 5 миллионов 550 тысяч рублей каждый.
Начальная цена контракта – 180 миллионов рублей. Автомобили должны быть выпущены в 2021 году. На поставку дается 90 дней.