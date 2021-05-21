В Санкт-Петербурге женщину разорвало пополам после падения с высотки — фото

Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появился пост, в котором рассказывается о трагической гибели 39-летней женщины на улице Адмирала Черокова 20а.

По информации сообщества Жемчужные мамочки, женщина сказала отцу, с которым проживала, что пошла в поликлинику, а сама поднялась повыше и спрыгнула.

В результате падения на козырек дома, тело женщины разорвало на две части.

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Отмечается, что погибшая жила с отцом и сестрой, недавно потеряла мать и работу.