В Санкт-Петербурге женщину разорвало пополам после падения с высотки — фото

Автор: Александр Селиванов
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Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства произошедшего.

В Санкт-Петербурге женщину разорвало пополам после падения с высотки - фото суицид, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, полиция, полицейскиеИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
В Санкт-Петербурге женщину разорвало пополам после падения с высотки - фото суицид, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, полиция, полицейскиеИсточник: vk.com/spb_today_unreleased

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появился пост, в котором рассказывается о трагической гибели 39-летней женщины на улице Адмирала Черокова 20а.

По информации сообщества Жемчужные мамочки, женщина сказала отцу, с которым проживала, что пошла в поликлинику, а сама поднялась повыше и спрыгнула.

В результате падения на козырек дома, тело женщины разорвало на две части.

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20.05.2021 134

Отмечается, что погибшая жила с отцом и сестрой, недавно потеряла мать и работу.

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