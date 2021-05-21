В Ленобласти изменили ограничения по коронавирусу

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Согласно документу, Киришский район перешёл из «красной» в «зелёную» эпидемиологическую зону.

Отмечается, что требования к массовым мероприятиям стали жестче во всех районах. Так, численность участников сократили, а некоторые мероприятия требую согласования с Роспотребнадзором.

Также, работа всех лагерей региона будет контролироваться Роспотребнадзором. В том числе будет использован специальный чек-лист.