Сохраним лес вместе: International Paper запускает новую информационную программу

International Paper Россия объявляет о запуске информационной программы «SvetoCopy − добрые дела не только на бумаге».

Проект ознаменован юбилеем бренда SvetoCopy, которому в этом году исполняется 25 лет. Этой программой компания подчеркивает важность восстановления и сохранения лесов для будущих поколений. Кстати, узнаваемый зеленый цвет пачки бумаги SvetoCopy отражает приверженность компании принципам устойчивого развития и разумного использования возобновляемых ресурсов.

Виртуальным проводником программы выступит учёный-зоолог и биогеограф, известный телеведущий и доктор биологических наук Николай Николаевич Дроздов. С его помощью покупатели офисной бумаги SvetoCopy смогут проверить и расширить свои знания о лесе, узнать, какие мероприятия проводит компания для сохранения здоровья и биологического разнообразия лесов.

В качестве основной площадки коммуникации проекта выступает интерактивный сайт http://dobro.svetocopy.com, где каждый может ближе познакомиться с тем, как производится бумага SvetoCopy, пройти тест на «лесоэрудицию», узнать интересные факты о лесе и его обитателях и посмотреть видеоролики c историями о роли бумаги в добрых офисных делах. Также получить информацию о проекте будет возможно в аккаунтах социальных сетей бренда SvetoCopy https://www.instagram.com/svetocopycom и https://vk.com/svetocopycom.

Комментирует директор по маркетингу International Paper Россия Ольга Зацепина: