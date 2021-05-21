Будь в тренде: что такое поп-ит, симпл-димпл, сквиш и как с ними играть

Если вы уже запутались в современных трендах и безнадежно отстали от современности, именно для вас мы расскажем о модном направлении антистрессовых игрушек для детей, подростков и не только.

В этом году стали безумно популярны так называемые поп-ит, симпл-димпл, сквиш. Они пришли на смену фиджет-спиннерам, а затем — слаймам. Рассказываем, что это такое и почему все внезапно стали о них говорить.

Поп-итами (от английского pop-it — «лопни это», в русскоязычном интернете прижилось название «попыт») называют силиконовые листы с ячейками, которые издают приятный звук при нажатии, что напоминает лопающиеся пузырьки на упаковочной пленке. Но у игрушки есть преимущество: как только вы закончили нажимать пупырки на одной стороне, лист можно перевернуть и начать лопать заново.

Симпл-димпл работает по похожему принципу, но эта игрушка, которая отличается разным размером пупырок и их хаотичным расположением. Основание для пупырок бывает разной формы и величины и, например, самые маленькие в виде брелока позволяют брать его с собой, чтобы лопать в любом месте.

Сквиши представляют собою игрушку, сделанную из материала с памятью: если его смять, потребуется время, чтобы он восстановил форму. Тем не менее тиктокеры называют сквишами все игрушки, которые можно мять, в том числе игольчатые силиконовые шары с жидким наполнением. Сквиши появились еще в 2018 году, но теперь они переживают вторую волну популярности.

Что же о них говорят в этих ваших интернетах

В некоторых интернет-магазинах рассказывают, что эти игрушки имеют отношение к педагогике Монтессори. Она, в свою очередь, основана на свободном изучении ребенком мира, по средствам развивающей среды и игрушек. Таким образом, игрушки не только снимают стресс, но и развивают.

Большинству из более взрослого поколения зумеров и миллениалов, о таких игрушках стало известно от детей или из Тик Тока. Дети хотят целые коллекции таких вещиц, которые занимают внушительную площадь квартиры.

Многие задаются вопросом «неужели в жизни современных детей столько много стресса, что им нужно столько игрушек-антистресов?». К примеру, исследователи говорят, что это связанно с тревожностью и неопределенностью, которые принесла пандемия.

Как играть этими штуковинами

Первая игра — это обмен. Дети рисуют на листе галочки, плюсики и крестики, а после, по методу бартера обмениваются своими игрушками.

Вторая, угадай, где шарик. Попытеру загадывают число, а он в случайном порядке бросает шарик на свою игрушку. После игрок лопает шарики и должно получиться названное число. Если этого не происходит, то он проиграл.

Третья игра, поп-ит для двоих. Два игрока поочередно кидают кубик и каждый со своей стороны начинают лопать столько пупырышек, сколько выпадет. Проиграл тот, кому в конце не хватает ячеек, чтобы их нажать.

Следующая игра, заморозь газировку. В этой игре все просто. В поп-ите замораживается любимая газировка, а потом просто съедается.

Еще одна популярна игра, гонки на поп-итах. Задача — лопнуть все ячейки своего поп-ита за максимально короткое время.

Не менее популярна игра, покажи свою коллекцию. Под разную музыку, дети и блогеры показывают всю свою коллекцию игрушек.

Последняя игра, сделай сам. Почти все попитеры расширяют свою коллекцию, в том числе, за счет самодельных антистрессов. Основой для них могут стать упаковки от таблеток, зефира, а шарики с пеной для бритья внутри отлично подходят в качестве сквишей.