Будь в тренде: что такое поп-ит, симпл-димпл, сквиш и как с ними играть

Если вы уже запутались в современных трендах и безнадежно отстали от современности, именно для вас мы расскажем о модном направлении антистрессовых игрушек для детей, подростков и не только.
В этом году стали безумно популярны так называемые поп-ит, симпл-димпл, сквиш. Они пришли на смену фиджет-спиннерам, а затем — слаймам. Рассказываем, что это такое и почему все внезапно стали о них говорить.
Поп-итами (от английского pop-it — «лопни это», в русскоязычном интернете прижилось название «попыт») называют силиконовые листы с ячейками, которые издают приятный звук при нажатии, что напоминает лопающиеся пузырьки на упаковочной пленке. Но у игрушки есть преимущество: как только вы закончили нажимать пупырки на одной стороне, лист можно перевернуть и начать лопать заново.
Симпл-димпл работает по похожему принципу, но эта игрушка, которая отличается разным размером пупырок и их хаотичным расположением. Основание для пупырок бывает разной формы и величины и, например, самые маленькие в виде брелока позволяют брать его с собой, чтобы лопать в любом месте.
Сквиши представляют собою игрушку, сделанную из материала с памятью: если его смять, потребуется время, чтобы он восстановил форму. Тем не менее тиктокеры называют сквишами все игрушки, которые можно мять, в том числе игольчатые силиконовые шары с жидким наполнением. Сквиши появились еще в 2018 году, но теперь они переживают вторую волну популярности.
Что же о них говорят в этих ваших интернетах
В некоторых интернет-магазинах рассказывают, что эти игрушки имеют отношение к педагогике Монтессори. Она, в свою очередь, основана на свободном изучении ребенком мира, по средствам развивающей среды и игрушек. Таким образом, игрушки не только снимают стресс, но и развивают.
Большинству из более взрослого поколения зумеров и миллениалов, о таких игрушках стало известно от детей или из Тик Тока. Дети хотят целые коллекции таких вещиц, которые занимают внушительную площадь квартиры.
Многие задаются вопросом «неужели в жизни современных детей столько много стресса, что им нужно столько игрушек-антистресов?». К примеру, исследователи говорят, что это связанно с тревожностью и неопределенностью, которые принесла пандемия.
Как играть этими штуковинами
Первая игра — это обмен. Дети рисуют на листе галочки, плюсики и крестики, а после, по методу бартера обмениваются своими игрушками.
@ab_antistres#popit #попит #антистрессы #антисресс #трейдантистрессами #обменантистрессами♬ оригинальный звук — Ваши Антистрессы
Вторая, угадай, где шарик. Попытеру загадывают число, а он в случайном порядке бросает шарик на свою игрушку. После игрок лопает шарики и должно получиться названное число. Если этого не происходит, то он проиграл.
@toto_coilПОП ИТ ИГРА #попит #попитигра #попитподписка #пушпопподписка #пушпоп #игранаподписку♬ оригинальный звук — SLEEP
Третья игра, поп-ит для двоих. Два игрока поочередно кидают кубик и каждый со своей стороны начинают лопать столько пупырышек, сколько выпадет. Проиграл тот, кому в конце не хватает ячеек, чтобы их нажать.
@its__polly•для чего нужен поп ит? я думаю для этого #попит #симплдимпл #играспопит♬ оригинальный звук —
Следующая игра, заморозь газировку. В этой игре все просто. В поп-ите замораживается любимая газировка, а потом просто съедается.
@fidget…funzz#stitch with @smelly_toe THIS IS AMAZING!!!#fidget #freeze #fyp #viral #popit♬ Anaconda (explicit) (Instrumental version originally performed by Nicki Minaj) — Various Artists
Еще одна популярна игра, гонки на поп-итах. Задача — лопнуть все ячейки своего поп-ита за максимально короткое время.
@fidget_with_hannah_Can u beat me?????? #popitrace #tiktokgame #ttgame #popit #fidgets #fyp #race♬ Renai Circulation (English Cover) [TV Size] — Lizz Robinett
Не менее популярна игра, покажи свою коллекцию. Под разную музыку, дети и блогеры показывают всю свою коллекцию игрушек.
@fidget_toys620✨pop it✨ #AerieREAL #fyp #GetCrocd #foru #GoForTheHandful #forupage #foryoupage #popit #popitgame #popitcolection #fidget #fidgettoy #fidgettoys #fid♬ rruy — ★★
Последняя игра, сделай сам. Почти все попитеры расширяют свою коллекцию, в том числе, за счет самодельных антистрессов. Основой для них могут стать упаковки от таблеток, зефира, а шарики с пеной для бритья внутри отлично подходят в качестве сквишей.
@01popit01Результат уже в профиле!Беги смотреть) #попит #попитсвоимируками #попытерка♬ Eine Kleine Nachtmusik, Serenade in G Major, K. 525: I. Allegro — Barrymoore Chamber Orchestra