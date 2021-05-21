Названы лучшие народные дружины Ленобласти

По итогам тематического конкурса, которые были подведены 20 мая, «Всеволожский дозор» и добровольческие отряды Заневки и Большой Вруды были признаны лучшими народными дружинами региона.

Жюри оценивало отряды по количеству рейдов, патрулированию, работе на культурно-массовых мероприятиях и количеству раскрытых преступлений за 2020 год. А некоторые добровольцы из «Всеволожского дозора» также были отмечены индивидуально.

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