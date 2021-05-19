Видео: завораживающий штормовой вихрь запечатлели в небе на Кингисеппом

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что град размером с булыжники прошел 19 мая в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Вам будет интересно Фото и видео: град размером с булыжники прошел в Кингисеппе В паблике «Спрашивай Кингисепп» сообщают: крупный град прошел 19 мая в Кингисеппском районе Ленинградской области. В сообществе опубликовали фото градин, а... 19.05.2021 58

Жители Кингисеппа запечатлели в небе зрелище надвигающейся бури – очень красивое, но вместе с тем и пугающее. И, как оказалось, бояться есть чего: шторм уже привел к порче имущества, повреждению подоконников и автомобилей.