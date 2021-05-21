В России упростили получение налогового вычета за покупку жилья

С сегодняшнего дня, 21 мая, россияне смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке.

Теперь россиянам не придется заполнять налоговые декларации и собирать подтверждающие документы. Для получения вычета нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Камеральная проверка будет в течении месяца вместо трех, а деньги вернутся в срок до 15 дней вместо месяца.

Напомним, что уже в 2023 году россияне смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги. Максимальная сумма для расчета вычета составит 120 тысяч рублей. Максимальная выплата в лучшем случае составит — 15,6 тысяч рублей.