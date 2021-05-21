Фестиваль «Никольские дни» пройдет в Старой Ладоге 22 мая

Фестиваль «Никольские дни» в память о Николае Чудотворце пройдет в Старой Ладоге Волховского района 22 мая и начнется с божественной литургии, продолжится крестным ходом и культурной программой, а закончится фейерверком.

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Об этом в своем instagram-аккаунте рассказал глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

«На фото – Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге, посвящённый святителю Николаю Чудотворцу», – написал чиновник

Алексей Брицун напомнил о предании, согласно которому обитель основана князем Александром Невским в 1240 году после Невской битвы. В том сражении участвовали и ладожане.