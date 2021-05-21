Выпускник выпал из окна пятого этажа в Отрадном и попал в реанимацию

По информации ivbg.ru, 21 мая около 13:30 в полицию Кировского района сообщили госпитализации в реанимацию 11-классника в Отрадном.

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Подросток выпал из окна пятого этажа. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Редакция ivbg.ru напоминает: 21 мая в школах Ленинградской области проходят последние звонки. В 2021 году 11 классы заканчивают 5577 человек.