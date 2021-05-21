Главу Куйвозовского поселения подозревают в незаконной продаже отопления на 300 млн рублей

Главе администрации Куйвозовского поселения Всеволожского района Ленобласти вменяют незаконное предпринимательство в течение восьми лет. Днем ранее Александра Горюшкина доставили в следком на допрос, а в администрации прошли обыски.

По версии следствия, с 2012 по 2019 год жителям нескольких населенных пунктов Всеволожского района незаконно поставляли тепло — у котельных не было необходимой лицензии Ростехнадзора, но с населения деньги за отопление все равно брали. В результате незаконной предпринимательской деятельности 54-летний чиновник заработал не менее 300 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

Александру Горюшкину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.