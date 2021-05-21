Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола» 24 мая 

Движение по трассе “Кола” будет полностью перекрыто 24 мая на 45 минут.

Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, 24 мая в период с 15.00 до 15.45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти. Это связано с проходом по реке яхты «Петр I».

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти утвердили график выхода подрядных организаций на ремонты магистралей. Напомним, информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».