Четыреста любителей ЗОЖ подали заявки на гатчинский «ЗаБег»

Марафонцы стартуют от площади Победы Гатчины 30 мая в 9.00. Ориентироваться на маршруте участникам помогут достопримечательности ─ Ингербургские ворота, Павловский собор, павильон «Березовый домик», Коннетабль и Гатчинский дворец.

В этом году к марафону присоединились все 85 регионов России. Напомним, что мероприятие пройдет 30 мая в Гатчине. Зарегистрироваться и выбрать свою дистанцию — 1, 5, 10 или 21 километров можно до 27 мая на сайте.

Участники стартуют в 9.00 от площадь Победы.

В этом году к марафону присоединились все 85 регионов России. Напомним, что трасса полумарафона в Гатчине получила сертификат от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов). Оба маршрута 21 км и 10 км измерил и сертифицировал приглашённый специалист Andres Nirk из Эстонии. Теперь на трассе можно показывать официальные результаты и присваивать разряды.