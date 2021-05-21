Илон Маск выступил на марафоне «Новое Знание»

Как сообщал ivbg.ru, количество просмотров трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн.

Вам будет интересно Количество просмотров трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн В день открытия марафона «Новое Знание» перед участниками выступили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко,... 20.05.2021 102

В день открытия марафона «Новое Знание» перед участниками выступили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер.

А 21 мая на «Новом знании» выступил Илон Маск.

«Я думаю, что в России много талантов и энергии. Я всегда восхищаюсь российскими технологическими достижениями, СССР – в ракетных науках. Это очень впечатляет», – рассказал Илон Маск

Присоединиться к марафону «Новое знание» можно в режиме онлайн по ссылке. В день завершения – 22 мая – на платформе выступит президент «Сбербанка» Герман Греф, главный редактор RT Маргарита Симоньян, ряд других топ-менеджер и участники интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

На региональных площадках есть и представители Ленинградской области. Например, заместитель директора Центра компетенций по развитию городской среды Елизавета Гречухина.