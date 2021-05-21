В Ленобласти выбирают новый состав молодежного правительства

Желающие поучаствовать в конкурсе по формированию областного молодежного правительства пятого созыва нужно до 19 июня зарегистрироваться на АИС «Молодежь России».

В конкурсе могут принять участие учащиеся и выпускники образовательных организаций, аспиранты, представители молодежных общественных организаций, молодые сотрудники организаций, постоянно живущие на территории Ленинградской области.

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В ходе первого этапа участников ожидает письменный конкурс. В качестве второго этапа запланировано собеседование для тех, кто успешно прошел первый. Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 8 812 539-42-52.