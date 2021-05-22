В Гатчинском районе гендиректор компании выстрелил в недовольного клиента

При этом клиент отказался писать на своего обидчика заявление в полицию. Нападавший также не обратился в МДВ.

20 мая мужчина вызвал на дом электромонтера и остался недоволен качеством выполненных работ. Исполнителем оказался гендиректор компании в Гатчинском районе, который отказался идти на компромисс с клиентом. Он схватился за “травмат” и выстрелил в заказчика. Пуля попала в бедро.

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Мужчину госпитализировали. Несмотря на то, что пострадавший не стал писать заявление, полиция все равно начала проверку.