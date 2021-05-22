В Ленобласти определили лучших в комплексе ГТО среди госслужащих

В Ленобласти определили победителей областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) среди государственных гражданских служащих.

По итогам соревнований первое место заняла команда администрации губернатора и правительства Ленинградской области. На втором месте — спортсмены-любители, представляющие Избирательную комиссию, на третьем — региональное Управление ветеринарии.

Всего в соревнованиях приняли участие 14 комитетов и ведомств Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что 30 мая в Гатчине пройдет «ЗаБег». Заявки подали уже 400 любителей ЗОЖ.