Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до 12 июля

Ранее введенные в Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 12 июля. Беглов подписал соответствующее постановление.

Однако это не отменит проведение Петербургского международного экономического форума, который запланирован в городе со 2 по 5 июня. При этом все его мероприятия должны соответствовать регламентам по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

С 31 мая будет снят запрет на посещение организованными группами детей до 16 лет театров и цирков.

Тем временем в Ленобласти в очередной раз изменили ограничения по коронавирусу. Так, Киришский район перешел из «красной» в «зеленую» эпидемиологическую зону. А требования к массовым мероприятиям стали жестче во всех районах. А в “красной зоне” региона и вовсе запретили общественные мероприятия.