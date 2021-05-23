Гидравлическую проверку труб проведут в Гатчинском районе

Подробная информация будет опубликована накануне начала работ.
По информации пресс-службы ГУП «ТЭК», с 24 по 28 мая в Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдут испытания водопроводной системы.
Отмечается, что 25 мая – проверка состоится в Гатчинском районе.
Более подробную информацию «ТЭК» обещает опубликовать накануне начала работ.
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