Всеволожский район могут перевести из «желтой» зоны в «красную» 

Автор: Гузель Галимова
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Решение будет принято до конца недели. 

Поскольку Всеволожский район Ленобласти находится в непосредственной близости к Петербургу, и там отмечается рост заболеваемости Covid-19, его могут до конца недели перевести в «красную» зону. Об это пишет telegram-канал «Тайны Ленинградского двора«.

Сейчас разделение по зонам выглядит так:

  • «Красная» зона: Выборгский, Гатчинский, Тихвинский и Сланцевский районы.
  • «Желтая» зона: Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский и Тосненский районы. 
  • «Зеленая» зона: Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Киришский районы и Сосновый Бор.

Напомним, требования к массовым мероприятиям стали жестче во всех районах. А в “красной зоне” региона и вовсе запретили общественные мероприятия.

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24.05.2021 123
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