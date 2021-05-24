Всеволожский район могут перевести из «желтой» зоны в «красную» 

Решение будет принято до конца недели.
Поскольку Всеволожский район Ленобласти находится в непосредственной близости к Петербургу, и там отмечается рост заболеваемости Covid-19, его могут до конца недели перевести в «красную» зону. Об это пишет telegram-канал «Тайны Ленинградского двора«.
Сейчас разделение по зонам выглядит так:
- «Красная» зона: Выборгский, Гатчинский, Тихвинский и Сланцевский районы.
- «Желтая» зона: Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский и Тосненский районы.
- «Зеленая» зона: Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Киришский районы и Сосновый Бор.
Напомним, требования к массовым мероприятиям стали жестче во всех районах. А в “красной зоне” региона и вовсе запретили общественные мероприятия.
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24.05.2021 123