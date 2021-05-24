Разводка моста остановит движение по трассе «Кола» 25 мая

Во вторник движение будет перекрыто в течение двух часов.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», трассу Р-21 «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через реку Свирь.

Разводка моста намечена с 11:10 до 13:10.

Водителей просят заранее скорректировать свой маршрут, используя предоставленную информацию.