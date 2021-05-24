Ленобласть презентовала свои решения по внедрению экспортного стандарта 2.0

Обсуждение механизмов поддержки экспортеров из малого и среднего бизнеса обсуждалось на совещании регионов СЗФО с Российским экспортным центром.
Ленинградская область в 2019 году вошла в число пилотных регионов по внедрению экспортного стандарта 2.0, который содержит 20 направлений работы органов исполнительной власти. По итогам 2020 года регион вошел в тройку лучших российских регионов по поддержке экспортеров из числа субъектов малого и среднего бизнеса..
На встрече с коллегами из соседних субъектов Ленобласть презентовала дополнительные инструменты развития экспорта — субсидии на возмещение затрат по продвижению продукции на внешние рынки и экспортные микрозаймы
Напомним, что в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который с начала 2020 года провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.
Ранее десять компаний из Лен области приняли участие в «Экспортном форсаже». В ходе обучения участники отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы. Стоит отметить, что участники обучения уже заключили первые контракты.
По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов.