Суд обязал комздрав Ленобласти обеспечить ребенка-инвалида лекарством за 20 млн рублей

В Ленобласти по требованию прокуратуры ребенка-инвалида обеспечат дорогостоящим лекарственным средством.

В ходе проверки установлено, что ребенок-инвалид с диагностированным тяжелым хроническим заболеванием должен был получить 15 флаконов лекарства общей стоимостью свыше 20 миллионов рублей. Однако с июня 2020 года ребенок препаратом не обеспечен, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Прокуратура направила в суд исковое заявление к комитету по здравоохранению Ленобласти с требованием обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом. Суд удовлетворил требования прокуратуры, исполнение решения находится на контроле ведомства.