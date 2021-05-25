Уборщица из Семиозерья украла 400 тысяч рублей у 95-летней петербурженки

По информации ivbg.ru, возле дома в Парковом переулке в поселке Семиозерье Выборгского района задержана 49-летняя уборщица больницы Санкт-Петербурга.

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По версии следствия, 20 мая ныне задержанная под видом сотрудницы социальной службы обокрала 95-летнюю петербурженку, проживающую на проспекте Ветеранов. Мошенница заявила, что ей необходимо обменять старые денежные купюры на новые.

Таким образом она забрала у пожилой женщины 400 тысяч рублей. После задержания мошенница заявила, что «очень сожалеет и раскаивается».