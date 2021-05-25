Почти четверть жителей Тихвинского района уже привилась от COVID-19

По информации председателя областного комитета здравоохранения Сергея Вылегжанина, наиболее активно вакцинация происходит в Тихвинском и Кингисеппском районах, а также в Сосновом Бору.

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Лидирует Тихвинский район, где от COVID-19 привились 21,5% взрослого населения. По словам Сергея Вылегжанина, к 25 мая 53,7% от всех привитых – люди старшего поколения.

Это особенно важно, потому что пациенты пожилого возраста относятся к группе максимального риска тяжелого течения коронавирусной инфекции.