В Ленобласти установят еще 500 дорожных камер

На дорогах Ленинградской области планируется установить еще 500 камер фиксации нарушений ПДД.

Как заявил председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, из-за закрытия границ туристы сосредоточились на внутренних турах, посещая в том числе и Ленобласть. В результате весной 2020 года произошло большое количество ДТП, в которых погибли 396 человек.

Вам будет интересно В Ленобласти отремонтируют еще 14 мостовых переходов Проектов обновления мостовых переходов уже получили положительное заключение государственной экспертизы и готовятся к реновации. Мостовые переходы на региональных дорогах отремонтируют в... 21.05.2021 299

Также на совещании обсудили состояние ж/д переездов: более 60 из них находятся в аварийном состоянии, только 26 — отремонтировали. В целом Ленобласть и РЖД договорились о синхронизации ремонта дорог и переездов.

На дорожную сеть Ленобласти в этом году выделят 2,5 миллиарда рублей.