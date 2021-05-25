Пожаловаться на свалки мусора в лесах Ленобласти можно будет онлайн

Комитет по природным ресурсам использует опыт ЦУР в создании системы оперативного реагирования на сообщения о свалках мусора в лесу.

Такое поручение дал сегодня, 25 мая, глава Ленобласти Александр Дрозденко.

«Пока, я понимаю, что есть два места, куда гражданин может направить информацию – это Инстаграм губернатора и ЦУР – центр управления регионом, который мы создали. Надо, чтобы и другие органы власти разработали действенные формы взаимодействия с гражданами», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич отметил, что для эффективной работы нужны упрощенные системы обратной связи, которые позволяли бы оперативно реагировать на появление свалок. Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.

Как уже ранее писал ivbg.ru, за апрель на территории Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки, из лесов региона и придорожных зон вывезли 859 кубометров мусора.