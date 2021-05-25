Пожаловаться на свалки мусора в лесах Ленобласти можно будет онлайн

Комитет по природным ресурсам использует опыт ЦУР в создании системы оперативного реагирования на сообщения о свалках мусора в лесу.
Такое поручение дал сегодня, 25 мая, глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Александр Юрьевич отметил, что для эффективной работы нужны упрощенные системы обратной связи, которые позволяли бы оперативно реагировать на появление свалок. Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.
Как уже ранее писал ivbg.ru, за апрель на территории Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки, из лесов региона и придорожных зон вывезли 859 кубометров мусора.