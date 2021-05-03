Более восьми кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в Ленобласти за апрель

За минувший месяц на территории Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки, из лесов региона и придорожных зон вывезли 8,5 кубометров мусора.

Инспекторы Госэконадзора провели более сотни выездных проверок и рейдовых осмотров. Было заведено 97 дел об административных правонарушениях на сумму более 6 млн рублей, что в два раза превышает показатели за март.

К слову, о несанкционированной свалки можно сообщить на “горячую линию” или в социальные сети Госэконадзора.

Ранее мы сообщили, что в Тихвине уберут две незаконные свалки, занимающие более 43 тысяч квадратных метров. Их должны будут ликвидировать до 1 октября 2021 года. Напомним, от жителей Ленобласти ждут предложения к новому закону по обращению с отходами. Свои пожелания может выслать любой желающий до 5 марта в Комитет государственного экологического надзора.