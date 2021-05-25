Разводку моста через Свирь на трассе “Кола” перенесли на 26 мая

Запланированная сегодня разводка моста через реку Свирь в Ленобласти была перенесена на 26 мая.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 26 мая с 11:10 до 13:10 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Это связано с проходом по реке яхты «Петр-1».

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».