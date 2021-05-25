На двух участках трассы М-11 «Нева» увеличат скорость движения

Лимит будет повышен лишь для легковых авто.

По информации пресс-службы госкомпании «Автодор», на двух участках трассы М-11 «Нева» в июне будет увеличена скорость движения транспорта.

Так, скорость на отрезках с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге, а также с 59-го по 146-й км в Московской и Тверской областях будет увеличена до 130 км/ч.