Во Всеволожском районе начался ремонт дороги на Вартемяги

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» пройдет ремонт участка трассы Осиновая Роща — Магистральная.

Асфальт будет обновлен на всем протяжении дороги почти от примыкания к Выборгскому шоссе через Дранишники и Лупполово.

«Эта дорога частично дублирует федеральную трассу «Скандинавия», поэтому интенсивность движения здесь растет с каждым годом. Кроме того, она соединяет Санкт-Петербург с частью Всеволожского района, являясь, по сути, агломерационной магистралью», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

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Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.