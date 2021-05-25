На дне Финского залива нашли санитарные корабли, затонувшие при Таллинском прорыве

В Финском заливе найдены четыре корабля, затонувшие при Таллинском прорыве. В 1941 году они перевозили раненных из Таллина в Кронштадт.

Санитарные корабли «Калпакс» № 524, «Алев» № 511, «Ярвамаа» № 547, «Атис Кронвальдс» № 563 найдены в 180 километрах к западу от Санкт-Петербурга. На палубах найдены человеческие останки, оружие и снаряжение.

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Поиски проводились в период с 5 по 15 мая в ходе проекта «Поклон кораблям Великой Победы. 180 миль до Ленинграда. История Таллинского прорыва на современной морской карте». На найденные затонувшие корабли повесят таблички и возложат венки.