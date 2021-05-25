Мигранты решили заработать денег на распиле объекта ЮНЕСКО в Гостилицах

По информации ivbg.ru, 23 мая жители деревни Гостилицы заметили людей, выпиливающих металлические изделия на руинах конюшни дворцово-паркового ансамбля усадьбы – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

На вызов прибыли полицейские и задержали охотников за металлом задержали. Ими оказались приезжие из Средней Азии, передвигавшиеся на ГАЗ с петербургскими номерами. Ущерб от их действий составил 36 тысяч рублей.

Вам будет интересно С базы отдыха у деревни Великий Двор украли квадроцикл и инструменты на 950 тысяч рублей По информации ivbg.ru, 24 мая в полицию Подпорожского района обратились сотрудники базы отдыха «Дальние дачи», расположенной возле деревни Великий Двор.... 25.05.2021 93

По факту кражи металлических конструкций возбуждено уголовное дело. Один из задержанных – 30-летний приезжий – сообщил полиции, что хотел заработать на сдаче металла и не знал об исторической ценности объекта.