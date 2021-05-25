На нескольких улицах во Всеволожске отключили холодную воду

Во «Всеволожских тепловых сетях» оповестили жителей нескольких улиц Всеволожска об отключении их домов от холодного водоснабжения 25 мая.

Вода отключена в квартирах домов на улицах Героев, Олениных, Ленинградской, Александровской, Дороге Жизни, Межевой и в нескольких отдельно стоящих зданиях. Причина – работы по выносу сетей водопровода из-под застройки и врезки переложенной сети водопровода в действующую водопроводную сеть.

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Вода будет подвозиться в цистернах на время работ. Водоснабжение должно быть восстановлено в ночь на 26 мая.