Сбербанк вновь снизил ставки по льготной ипотеке

Сбербанк снизил ставку по льготным программам ипотеки. С 25 мая она составляет 5,55% годовых и действует для квартир в новостройках. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Более 90% ипотечных кредитов с господдержкой проходят электронную регистрацию сделки, отметили в Сбербанке. Электронная регистрация – одно из обязательных условий, чтобы воспользоваться сниженной ставкой. Второе условие – первоначальный взнос не ниже 20%.

Это не первое снижение процентной ставки в этом году. В апреле Сбербанк уменьшил ее до 5,75%. Через месяц – очередное снижение на 0,2 п.п. Стандартная ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,05%. Максимальный размер ипотечного займа составляет 6 миллионов для регионов и 12 миллионов – для Москвы, Санкт-Петербурга и областей. Оформить ипотеку россияне могут на срок до 30 лет.

Как пояснил зампредседателя правления Сбера Кирилл Царев, у россиян его спрос на льготные ипотеки, поэтому банк старается его удовлетворить и предложить заемщикам максимально выгодные условия. Всего в прошлом году Сбербанк оформил 255 тысяч кредитов с государственной поддержкой. Общая сумма всех предоставленных займов оценивается в 684 миллиарда рублей.