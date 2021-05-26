Длительность полного лунного затмения 26 мая составит чуть больше 14 минут

Автор: Александр Селиванов
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26 мая 2021 года состоится полное лунное затмение, однако наблюдать его смогут не все жители России, а лишь те, которые живут на Дальнем Востоке.

Полное лунное затмение наступает, когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли. Во время затмения Луна не исчезает полностью, а становится тёмно-красной, потому что даже в фазе полного затмения она продолжает освещаться.

Затмение продлится 14,5 минут.

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25.05.2021 212
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