В Токсовском тоннеле ограничат движение автотранспорта

Специалисты восстановят деформационный шов на проезжей части.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет ограничено 29 и 30 мая, в Токсовском тоннеле на КАД по направлению из Ленобласти в Санкт-Петербург.

Отмечается, что перекрыта будет первая полоса, а движение по второй будет осуществляться со скоростью до 40 км/час.

Работы будут вестись с 9 до 21 часа. Общая длина тоннеля составляет 560 метров.