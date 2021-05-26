В Токсовском тоннеле ограничат движение автотранспорта

Специалисты восстановят деформационный шов на проезжей части.
По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет ограничено 29 и 30 мая, в Токсовском тоннеле на КАД по направлению из Ленобласти в Санкт-Петербург.
Отмечается, что перекрыта будет первая полоса, а движение по второй будет осуществляться со скоростью до 40 км/час.
Работы будут вестись с 9 до 21 часа. Общая длина тоннеля составляет 560 метров.
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25.05.2021 123