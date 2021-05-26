В России рекордно подорожали дачи и загородные дома

Цены на частные дома и дачи будут расти по нескольким причинам. В частности, это связано с высоким спросом, дефицитом и подорожанием стройматериалов.

О предстоящем росте цен в разговоре с «Известиями» сообщил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Как пояснил эксперт, в среднем в течение года загородное жилье в России выросло в цене на 20%.

— По итогам 2021-го они могут вырасти еще на 8-10, — спрогнозировал Попов.

Также, как рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, уровень спроса на дачи и коттеджи побил все рекорды, увеличившись в полтора раза в среднем по России в сравнении с допандемийным периодом.

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В результате во многих российских регионах зафиксирован дефицит качественного жилья.