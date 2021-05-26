Рыбака в камуфляже ищут возле деревни Сторожно – он отстал от товарища и пропал

По информации ivbg.ru, 26 мая продолжаются поиски 53-летнего жителя Тихвина в окрестностях деревни Сторожно Волховского района.

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Его 61-летний товарищ рассказал, что они вместе ловили рыбу возле деревни Загубье. Когда они шли в избушку, ныне пропавший пожаловался на боль в ногах, присел отдохнуть и обещал догнать напарника.

К дому он так и не пришел. А следов мужчины не обнаружено ни на месте стоянки, ни на дороге. Местные жители рассказали, что видели человека в камуфляжном костюме и сапогах в деревне Сторожно.

К поискам мужчины привлечены сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, ПСО «Экстремум», сотрудники полиции и местной администрации.