Фото: новое агропромышленное предприятие за 300 млн рублей появилось в Гатчинском районе

Новый комплекс по убою скота и переработке мяса говядины начал свою работу в селе Рождествено Гатчинского района. Инвестиции в проект составили 300 млн рублей.

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Помимо убоя и переработки на предприятии производят вакуумную упаковку мясной продукции, которая затем отправится на прилавки сетевых магазинов.

Комплекс создал 70 новых рабочих мест. За 24 часа обрабатываются до 100 голов крупного рогатого скота. В 2021 году в планах комплекса выйти на 50% проектной мощности.

Фото: vk.com/gmr47