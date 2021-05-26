В открытом доступе оказалась вся информация об автовладельцах Петербурга и Ленобласти

В открытом доступе оказались данные 1 млн 200 тыс. автовладельцев Петербурга и Ленобласти, сообщает telegram-канал “Brief”.

В частности, стали доступны ФИО автомобилистов, их домашний адрес, паспортные данные и сведения о машинах, когда-либо им принадлежавших. В других СМИ сообщают, что слитую информацию уже можно найти не только в даркнете, но и на форумах и в облачных хранилищах.

Ранее эксперты заявили, что массовые кражи биометрических данных — вопрос времени. При этом самая большая опасность в том, что скомпрометированная один раз биометрическая информация останется такой навсегда. Так как изменить отпечатки пальцев, строение радужной оболочки глаза или тембр голоса слишком сложно и дорого.