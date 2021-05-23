Эксперты заявили о неизбежности утечки биометрических данных

Автор: Александр Селиванов
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Массовые кражи биометрических данных — вопрос времени.

Поэтому они не могут быть единственным фактором защиты. Об этом заявили эксперты. При этом самая большая опасность в том, что скомпрометированная один раз биометрическая информация останется такой навсегда. Так как изменить отпечатки пальцев, строение радужной оболочки глаза или тембр голоса слишком сложно и дорого.

Генеральный директор компании Qrator Labs Александр Лямин считает, что любые данные могут быть сегодня украдены. Поэтому к защите биометрической информации нужно подходить очень серьезно.

При этом главный эксперт Лаборатории Касперского Сергей Голованов не совсем согласен с коллегами. Ведь биометрия хранится не как фото или звуковая запись, а как числовой код. И расшифровать его можно только после анализа по определенным алгоритмам. Поэтому при тщательной защите всех частей информации, украсть и воспользоваться биометрией будет сложно. А если это произойдет, то достаточно оперативно изменить алгоритм обработки информации.

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26.03.2021 370
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