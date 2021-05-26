Видео: задержан мужчина, избивший ребенка в Сиверском – он на 30 лет старше жертвы

Как сообщал ivbg.ru, 25 мая на детской площадке у дома № 12 по улице Строителей в Сиверском мужчина избил 11-летнего подростка.

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На видео ниже видно, как взрослый мужчина бьет лежащего подростка по лицу, а второй рукой его держит. Когда мальчику все же удалось встать, он спросил: «Что я сделал-то?». В ответ мужчина вновь сбил его с ног со словами: «Пошел отсюда».

Подозреваемый в избиении задержан 26 мая – им оказался 41-летний житель Сиверского. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.