В Австралии впервые за 3000 лет родились тасманские дьяволы

В дикой природе материковой части Австралии впервые за более чем 3000 лет родились тасманские дьяволы.

Дело в том, что тасманские дьяволы – крупнейшее в мире выжившее сумчатое хищное животное. Оно было уничтожено на материковой части Австралии динго. С тех пор их основная часть жила на островном штате Тасмания.

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Однако и там их численность сократилась с 1990-х годов до 25 тысяч особей. В 2020 году организация Aussie Ark выпустила в дикую природу 26 взрослых особей. Семь новорожденных детенышей вселяют надежду на сохранение вида.