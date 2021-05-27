Дрозденко попросил Мишустина продлить программу льготной ипотеки в Ленобласти

Власти Ленобласти хотят сохранить действие программы льготной ипотеки еще на 2,5 года. С просьбой продлить программу Александр Дрозденко обратился к Михаилу Мишустину.

Свою позицию губернатор Ленобласти аргументировал тем, что льготная ипотека позволила улучшить ситуацию в жилищном строительстве, обеспечить необходимые объемы и темпы ввода жилья в эксплуатацию. Тем самым, многие жители региона смогли улучшить свои жилищные условия.

За время действия льготной ипотеки было выдано около 7 тыс. кредитов на сумму почти 21 млрд рублей.

Тем временем в Петербурге и Ленобласти растет доля просроченной ипотеки. Только за первый квартал этого года их объем в России вырос на 4% и составил 7,2 млрд рублей.