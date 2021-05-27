Скоро свои двери для детей и подростков откроют детские лагеря, где ребята смогут отдохнуть на свежем воздухе, завести новых друзей и заняться интересным для себя делом. Многие детские объединения для отдыха предлагают своим молодым гостям не только развлекательные программы, но и спортивные, языковые, танцевальные и научные кружки. Как собрать ребенка в лагерь, чтобы он чувствовал себя комфортно, рассказывает ivbg.ru.
Что нужно иметь с собой в лагере?
Чтобы понять, что положить в детскую сумку для отправки в лагерь, необходимо заранее ознакомиться с погодными условиями за смену, учесть специфику отдыха и длительность пребывания, а также возраст ребенка.
Для самостоятельного детского отдыха как для мальчика, так и для девочки понадобятся: документы, деньги, еда, одежда и обувь, предметы гигиены и лекарства.
Документы
Если при прибытии в лагерь у ребенка на руках не окажется полного пакета нужных документов, то его запросто могут отправить обратно. Чтобы этого не случилось, следует заранее перепроверить все ли на месте. Вам понадобятся:
- путевка в летний лагерь. Если она приобретена в интернете, и вам не прислали оригинал документа, то необходимо распечатать бланк, обязательно его заполнить и подписать;
- медицинская справка формы № 079/у;
- справка для посещения бассейна (при наличии его на территории лагеря);
- ксерокопия свидетельства о рождении для детей до 14 лет или паспорта – для детей старше 14 лет. Оригинал документа также должен быть у ребенка;
- копия страхового медицинского полиса.
Документы лучше положить в отдельный кармашек в быстром доступе, чтобы не пришлось перерывать весь багаж в его поисках.
Одежда и обувь
В большинстве случаев ребенку придется самому какой-то период времени перемещать свой багаж, поэтому стоит позаботиться, чтобы это было удобно. Например, собрать вещи в чемодан на колесиках. Во избежание путаницы чемодан лучше пометить, чтобы владелец быстро его узнавал.
Практически на всех сайтах лагерей есть информация о том, что ребенку понадобится во время смены. Некоторые пункты могут отличаться друг от друга, но основы везде одни.
Список одежды (уместен, если смена длится не более двух недель):
- футболки — от пяти до семи штук, в зависимости от аккуратности вашего ребенка;
- шорты — две или три штуки (для мальчиков можно + одни);
- юбки и/или платья — две или три штуки;
- спортивный костюм — один или два;
- джинсы — две штуки;
- легкий джемпер — 2 штуки;
- ветровка или дождевик — одна штука;
- нижнее белье — по одной штуке на каждый день пребывания в лагере. Если ребенок в состоянии сам постирать, то будет достаточно шести штук, но не забудьте положить средство для стирки: мыло или порошок;
- носки — по одной паре на каждый день отдыха. Условия со стиркой применимы и здесь — шесть пар;
- легкая пижама — одна штука;
- плавки для мальчика, купальник для девочки — две или три штуки. Запас нужен по той причине, что в лагерях дети могут купаться два раза в день, а купальный костюм может не успеть просохнуть к следующему заходу;
- головной убор: кепка, панама, косынка, в общем то, в чем ребенок чувствует себя наиболее комфортно — две штуки;
- нарядная одежда для праздников и дискотек. В сумку также можно положить аксессуары и такие предметы, как маска, волшебная палочка, необычный галстук с пайетками либо бабочку, необычные очки, светящиеся браслеты — все то, что может пригодиться на детской вечеринке.
Собирая ребенка в лагерь, необходимо учитывать его предпочтения, чтобы не получилось так, что половину одежды ребенок просто не носил и ходил каждый день в одном и том же.
Обувь:
- Открытая легкая обувь (сандалии или босоножки) — две пары;
- удобные кеды или кроссовки — одна пара;
- домашние тапочки — одна пара;
- надежные пляжные шлепанцы — одна пара.
Отметим, что если отдых будет проходить в горах или продолжительность отдыха будет больше двух недель, список вещей будет отличаться по видам и количеству.
Предметы гигиены
- Шампунь, мочалка и мыло. Мыло лучше взять двух видов: одно в жидком виде в плотно закрывающейся бутылке, а второе хозяйственное для стирки, которое обязательно нужно положить в мыльницу;
- зубная щетка и паста;
- расческа для всех и для девочек — резинки и заколки;
- для подростков — щипчики для ногтей или маникюрные ножницы и дезодорант;
- для мальчиков-подростков — бритвенные принадлежности;
- для девочек-подростков — предметы интимной гигиены: прокладки или тампоны. Их необходимо на всякий случай положить в сумку, даже если на момент отъезда в них не нуждались;
- для девочек-подростков — крем для рук, гигиеническая помада;
- влажные салфетки и бумажные носовые платки — примерно по пять упаковок.
Предметы гигиены следуют поместить в пластиковый пакет либо специальную косметичку для путешествий. Что касается туалетной бумаги, постельного белья и полотенец, то необходимость этих вещей следует уточнить у руководства лагеря. Обычно они предусмотрены, но бывают и исключения.
Следует взять дополнительно
- Пляжное полотенце или легкий плед — одна штука;
- спрей или крем от комаров и прочей летающей живности — две штуки;
- солнцезащитный крем — 1 штука;
- зарядник для телефона, если гаджеты разрешены на территории лагеря;
- если ребенок любит читать, то любимая книга пригодится.
Пляжные принадлежности могут не понадобиться, потому что их предоставляет лагерь. Также у руководства детского учреждения стоит уточнить по поводу репеллентов. Возможно, придется ограничиться браслетом от комаров, так как крема и спреи в некоторых лагерях запрещено хранить в комнатах.
Деньги и ценные вещи
Деньги стоит давать с собой, если на территории лагеря есть магазины или предоставляются экскурсии, которые не входят в стоимость путевки. В противном случае, нужды в них нет.
Что касается телефонов, некоторые лагеря запрещают иметь их при себе. Этому есть несколько причин:
- ребенок в лагере должен взаимодействовать с другими детьми, а не сидеть в играх и социальных сетях;
- отсутствие связи с близкими помогает стать более самостоятельным, ответственным и организованным;
- потеря или кража гаджета может испортить впечатление от отдыха.
Если все-таки телефоны разрешены, а у вашего ребенка гаджет фирмы Apple, то перед поездкой зарегистрируйтесь в сервисе iCloud и настройте приложение «Локатор». При потере телефона, вы сможете узнать его местонахождение.
Какую еду положить с собой?
Учитывая, что, обычно, в лагерях пятиразовое сбалансированное питание, необходимости вести с собой еду нет, но можно взять перекус:
- сухое печенье;
- вафли;
- орешки;
- снэки;
- батончики мюсли;
- леденцы;
- жевательные конфеты.
Сладости, орешки и снеки стоит переложить в пластиковые контейнеры, чтобы ребенок мог перекусить в дороге и не рассыпать содержимое.
Лекарства
На территории каждого лагеря имеется действующий медпункт, поэтому с собой стоит взять только то, что жизненно необходимо и при себе иметь справку, подтверждающую потребность в указанных медикаментах.
Если ребенок совершенно здорово, то пригодятся только пластыри. Но ребенок должен знать, что перед наложение пластыря ранку необходимо промыть водой.
Советы родителям по сборам
В лагерь лучше брать одежду, которая не сильно мнется и недорогую. В багаж сразу положите пакет для грязной одежды. Все вещи и обувь лучше промаркировать, чтобы ребенок сразу узнавал свою. Также на всякий случай положите в багаж контактные данные родителей и близких родственников.