Скоро свои двери для детей и подростков откроют детские лагеря, где ребята смогут отдохнуть на свежем воздухе, завести новых друзей и заняться интересным для себя делом. Многие детские объединения для отдыха предлагают своим молодым гостям не только развлекательные программы, но и спортивные, языковые, танцевальные и научные кружки. Как собрать ребенка в лагерь, чтобы он чувствовал себя комфортно, рассказывает ivbg.ru.

«Летом этого года на территории 47 региона будут работать 510 лагерей различных форм собственности, 60 из них — загородные (круглогодичные). Все договоры на поставку питания заключены, лагеря прошли санитарную обработку», — сообщает пресс-служба комитета образования Ленобласти.

Что нужно иметь с собой в лагере?

Чтобы понять, что положить в детскую сумку для отправки в лагерь, необходимо заранее ознакомиться с погодными условиями за смену, учесть специфику отдыха и длительность пребывания, а также возраст ребенка.

Для самостоятельного детского отдыха как для мальчика, так и для девочки понадобятся: документы, деньги, еда, одежда и обувь, предметы гигиены и лекарства.

Документы

Если при прибытии в лагерь у ребенка на руках не окажется полного пакета нужных документов, то его запросто могут отправить обратно. Чтобы этого не случилось, следует заранее перепроверить все ли на месте. Вам понадобятся:

путевка в летний лагерь. Если она приобретена в интернете, и вам не прислали оригинал документа, то необходимо распечатать бланк, обязательно его заполнить и подписать; медицинская справка формы № 079/у; справка для посещения бассейна (при наличии его на территории лагеря); ксерокопия свидетельства о рождении для детей до 14 лет или паспорта – для детей старше 14 лет. Оригинал документа также должен быть у ребенка; копия страхового медицинского полиса.

Документы лучше положить в отдельный кармашек в быстром доступе, чтобы не пришлось перерывать весь багаж в его поисках.

Одежда и обувь

В большинстве случаев ребенку придется самому какой-то период времени перемещать свой багаж, поэтому стоит позаботиться, чтобы это было удобно. Например, собрать вещи в чемодан на колесиках. Во избежание путаницы чемодан лучше пометить, чтобы владелец быстро его узнавал.

Практически на всех сайтах лагерей есть информация о том, что ребенку понадобится во время смены. Некоторые пункты могут отличаться друг от друга, но основы везде одни.

Список одежды (уместен, если смена длится не более двух недель):

футболки — от пяти до семи штук, в зависимости от аккуратности вашего ребенка;

шорты — две или три штуки (для мальчиков можно + одни);

юбки и/или платья — две или три штуки;

спортивный костюм — один или два;

джинсы — две штуки;

легкий джемпер — 2 штуки;

ветровка или дождевик — одна штука;

нижнее белье — по одной штуке на каждый день пребывания в лагере. Если ребенок в состоянии сам постирать, то будет достаточно шести штук, но не забудьте положить средство для стирки: мыло или порошок;

носки — по одной паре на каждый день отдыха. Условия со стиркой применимы и здесь — шесть пар;

легкая пижама — одна штука;

плавки для мальчика, купальник для девочки — две или три штуки. Запас нужен по той причине, что в лагерях дети могут купаться два раза в день, а купальный костюм может не успеть просохнуть к следующему заходу;

головной убор: кепка, панама, косынка, в общем то, в чем ребенок чувствует себя наиболее комфортно — две штуки;

нарядная одежда для праздников и дискотек. В сумку также можно положить аксессуары и такие предметы, как маска, волшебная палочка, необычный галстук с пайетками либо бабочку, необычные очки, светящиеся браслеты — все то, что может пригодиться на детской вечеринке.

Собирая ребенка в лагерь, необходимо учитывать его предпочтения, чтобы не получилось так, что половину одежды ребенок просто не носил и ходил каждый день в одном и том же.

Обувь:

Открытая легкая обувь (сандалии или босоножки) — две пары;

удобные кеды или кроссовки — одна пара;

домашние тапочки — одна пара;

надежные пляжные шлепанцы — одна пара.

Отметим, что если отдых будет проходить в горах или продолжительность отдыха будет больше двух недель, список вещей будет отличаться по видам и количеству.

Предметы гигиены

Шампунь, мочалка и мыло. Мыло лучше взять двух видов: одно в жидком виде в плотно закрывающейся бутылке, а второе хозяйственное для стирки, которое обязательно нужно положить в мыльницу;

зубная щетка и паста;

расческа для всех и для девочек — резинки и заколки;

для подростков — щипчики для ногтей или маникюрные ножницы и дезодорант;

для мальчиков-подростков — бритвенные принадлежности;

для девочек-подростков — предметы интимной гигиены: прокладки или тампоны. Их необходимо на всякий случай положить в сумку, даже если на момент отъезда в них не нуждались;

для девочек-подростков — крем для рук, гигиеническая помада;

влажные салфетки и бумажные носовые платки — примерно по пять упаковок.

Предметы гигиены следуют поместить в пластиковый пакет либо специальную косметичку для путешествий. Что касается туалетной бумаги, постельного белья и полотенец, то необходимость этих вещей следует уточнить у руководства лагеря. Обычно они предусмотрены, но бывают и исключения.

Следует взять дополнительно

Пляжное полотенце или легкий плед — одна штука;

спрей или крем от комаров и прочей летающей живности — две штуки;

солнцезащитный крем — 1 штука;

зарядник для телефона, если гаджеты разрешены на территории лагеря;

если ребенок любит читать, то любимая книга пригодится.

Пляжные принадлежности могут не понадобиться, потому что их предоставляет лагерь. Также у руководства детского учреждения стоит уточнить по поводу репеллентов. Возможно, придется ограничиться браслетом от комаров, так как крема и спреи в некоторых лагерях запрещено хранить в комнатах.

Деньги и ценные вещи

Деньги стоит давать с собой, если на территории лагеря есть магазины или предоставляются экскурсии, которые не входят в стоимость путевки. В противном случае, нужды в них нет.

Что касается телефонов, некоторые лагеря запрещают иметь их при себе. Этому есть несколько причин:

ребенок в лагере должен взаимодействовать с другими детьми, а не сидеть в играх и социальных сетях; отсутствие связи с близкими помогает стать более самостоятельным, ответственным и организованным; потеря или кража гаджета может испортить впечатление от отдыха.

Если все-таки телефоны разрешены, а у вашего ребенка гаджет фирмы Apple, то перед поездкой зарегистрируйтесь в сервисе iCloud и настройте приложение «Локатор». При потере телефона, вы сможете узнать его местонахождение.

Какую еду положить с собой?

Учитывая, что, обычно, в лагерях пятиразовое сбалансированное питание, необходимости вести с собой еду нет, но можно взять перекус:

сухое печенье;

вафли;

орешки;

снэки;

батончики мюсли;

леденцы;

жевательные конфеты.

Сладости, орешки и снеки стоит переложить в пластиковые контейнеры, чтобы ребенок мог перекусить в дороге и не рассыпать содержимое.

Лекарства

На территории каждого лагеря имеется действующий медпункт, поэтому с собой стоит взять только то, что жизненно необходимо и при себе иметь справку, подтверждающую потребность в указанных медикаментах.

Если ребенок совершенно здорово, то пригодятся только пластыри. Но ребенок должен знать, что перед наложение пластыря ранку необходимо промыть водой.

Советы родителям по сборам

В лагерь лучше брать одежду, которая не сильно мнется и недорогую. В багаж сразу положите пакет для грязной одежды. Все вещи и обувь лучше промаркировать, чтобы ребенок сразу узнавал свою. Также на всякий случай положите в багаж контактные данные родителей и близких родственников.