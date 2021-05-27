Студентов Ленобласти приглашают побороться за 2,5 млн рублей

Ленобласть подключилась к всероссийскому студенческому конкурсу «Твой ход», победа в котором принесёт 2,5 млн рублей на развитие факультета или университета, или грант в размере 1 млн рублей

Принять участие в конкурсе по 11 направлениям могут студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре. Зарегистрировать на «Твой ход» нужно до 12 июня.

50 победителей получат 2,5 млн рублей на развитие факультета или университета, или грант в размере 1 млн рублей, при этом 5% от общей суммы можно потратить на осуществление личной мечты.

Как уже ранее писал ivbg.ru, лучшим в учебе студентам, путешествующим по России и проживающим в общежитиях вузов, будут возмещены затраты на проживание и проезд. Программа начнет действовать с 1 июня.