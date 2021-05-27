Доход бюджета Ленобласти по итогам 2020 года составил 158,4 млрд рублей

Автор: Кира Нагорная
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В 2020 году поступления в бюджет исполнены на 100,8%, а относительно 2019 года – 111,7%. Дефицит составил 11,9 млрд рублей

Бюджет

Расходная часть бюджета Ленобласти в 2020 году исполнена в сумме более 170 млрд рублей, а дефицит был профинансирован за счет остатков прошлых лет.

В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что бюджетная политика региона в 2020 году преимущественно была направлена на борьбу с пандемией COVID-19: на предоставление качественных медицинских услуг, создание условий для восстановления и роста экономики. На эти цели в 2020 году было направлено более 10 млрд рублей.

Как отметил первый зампредседателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков, 94% дохода составили налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и акцизы. При этом отмечается положительная динамика поступления по всем основным доходным источникам областного бюджета.

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24.05.2021 262

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона, а также ознакомится с другой полезной информацией: посмотреть меры соцподдержки населения, ознакомится со списком строительства социально значимых проектов в регионе и так далее. Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал в Страсбурге о работе данного проекта своим коллегам из Европы.

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